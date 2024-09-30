李家超：新聞界秉持專業　說好香港故事

中評社北京9月30日電／據大公報報導，香港新聞界慶祝中華人民共和國成立七十五周年酒會27日舉行。



行政長官李家超致辭時指出，新聞界可以發揮明辨是非、促進社會和諧穩定的作用，新聞的公信力和道德不能被公器私用、利用新聞平台破壞法紀、作違法煽動的人敗壞。他勉勵本港新聞從業者秉持行業道德與專業操守，進行正確和客觀的新聞報導，強調特區政府會繼續與新聞界為建立更美好的香港共同努力。



全國政協委員、香港新聞界國慶籌委會主任委員、香港新聞工作者聯會主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏致辭時表示，當前香港面對新的歷史機遇，香港新聞界在這一關鍵節點如何更好彰顯責任擔當，他分享了三點倡議。



中央政府駐港聯絡辦秘書長王鬆苗，香港特區政務司司長陳國基，外交部駐港公署副特派員李永勝，中國人民解放軍駐香港部隊副政治委員王兆兵，香港立法會主席梁君彥等主禮嘉賓出席酒會。社會各界翹楚、新聞界同仁等嘉賓400多人聚首一堂，祝願祖國繁榮昌盛，香港由治及興。



特首：沒有人或行業可凌駕法律之上



李家超致辭表示，新聞界的傳播力和影響力舉足輕重，可以發揮明辨是非、凝聚共識、促進社會和諧穩定的作用。李家超勉勵專業新聞界，說好在“一國兩制”下香港的每一個真實故事，讓世界正確認識香港的國際大都會魅力，吸引全球各地企業和人才來香港發展和享受優質生活，分享中國式現代化的紅利，踐行互利共贏的理念。



李家超指出，香港居民享有言論、新聞、出版等自由，政府歡迎各界提出認同或批評的意見，又重申香港作為法治社會，無論是政府官員、普通市民，或是新聞從業員，都要遵守法律，沒有人或行業可以凌駕法律之上。新聞的公信力和道德，不能被公器私用、利用新聞平台破壞法紀、作違法煽動的人所敗壞。

