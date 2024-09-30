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李家超：金庸是香港文化的亮麗名片
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2024-09-30 10:45:53
中評社北京9月30日電／據大公報報導，香港新聞界國慶酒會上，香港新聞聯會長張國良向特首李家超介紹說，香港新聞聯關於在港建立永久性金庸紀念館的倡議，得到了各界以及內地和海外人士的廣泛響應，取得了特區政府有關部門的認同。
李家超表示，金庸是香港文化一張亮麗的名片，重視金庸文化的保護和研究，有助於彰顯香港文化自信。
李家超強調，“香港要建設中外文化藝術交流中心，自己首先要有拿得出來的東西。”
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