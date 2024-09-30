新界鄉議局舉辦慶祝國慶酒會

圖：新界鄉議局昨日舉辦慶祝國慶75周年暨香港回歸祖國27周年酒會。特首李家超與一眾嘉賓合照。（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報報導，新界鄉議局昨日舉辦慶祝中華人民共和國成立75周年暨香港回歸祖國27周年酒會。香港特區行政長官李家超致辭時表示，香港正處於經濟轉型期，特區政府會堅持守正創新，勇於改革，帶領香港把握機遇，發揮優勢，更好實現自身發展。除了政府努力之外，香港社會各界的力量同樣重要，要識變、應變、求變，不斷激發創新創造力，積極開拓新的發展領域。



特首提出三點期望



李家超表示，他上星期在北京向中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍作匯報，夏寶龍主任在肯定特區政府的工作和改革舉措的同時，亦期望香港社會各界，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。鄉議局一向愛國愛港，定必領會夏寶龍主任的期望，把愛國愛港力量轉化為一項一項的實際行動，為香港作出貢獻。



李家超強調，希望鄉議局繼續善用鄉親網絡，發揮力量，共建香港，並提出三點期望：第一，弘揚以愛國愛港為核心、同“一國兩制”方針相適應的主流價值觀。第二，繼續發揮守望相助正能量，建設關愛共融社會。他讚賞鄉議局一向以守護新界鄉民為己任，處處展現新界人團結互助的精神。本月初，台風“摩羯”襲港，鄉議局、鄉事委員會和村代表群策群力，向受影響的居民伸出援手。有鄉事會更主動借出場地，設置臨時庇護中心，與關愛隊合力協助有需要人士。第三，支持發展北部都會區，增強香港發展動能。他指，北部都會區是香港未來發展的新引擎，政府積極以“產業帶動，基建先行”的理念，同時利用市場力量，在區內採用多元的發展模式。



新界鄉議局主席劉業強致辭時表示，新界是香港發展的重點，北部都會區建設更是發展的重中之重，因此，鄉議局定必全力支持北都各項發展計劃，過程之中亦會做好官民之間的溝通橋梁角色，亦會一如既往，將愛國愛港愛鄉的熱情，轉化為實際行動，支持特區政府依法施政，貢獻國家發展