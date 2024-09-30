明年初生效　盧煜明任中大校長

圖：香港中文大學校董會一致通過聘任盧煜明（左）為第九任校長。右為校董會主席查逸超。（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報報導，香港中文大學（中大）校董會昨日一致通過聘任盧煜明擔任中大第九任校長，任期為五年，由2025年1月8日起生效，接替即將卸任的校長段崇智。盧煜明表示深感榮幸，上任後會多聽學生的心聲，希望大學在國際聲譽及學術成果上再創高峰。



中大校董會主席查逸超表示，盧煜明學術成就斐然，曾在中大擔任多個重要職位，包括由2002年起出任醫學院副院長，並兼任多個校外機構的管理工作。他相信盧煜明將帶領大學開啟新篇章，進一步提升中大的科研創新實力，為香港建設成為國際創新科技中心及打造國際高端人才集聚高地作出貢獻。＼大公報記者 唐雪婷



對出任中大第九任校長，盧煜明表示深感榮幸。他表示，中大不僅是一所享譽全球的研究型綜合大學，有獨特的書院系統，亦是他服務了27年的院校。他感謝校董會對他的支持和信任，期望在歷任校長奠定的基礎上，進一步提升大學在研究創新方面的實力，讓中大的學術成果，在國際間發揮更大影響力。



各層面推進愛國主義教育



自1997年回港後，盧煜明便一直在中大醫學院從事教研工作，並出任多個管理層職位，包括副院長（研究）、化學病理學系系主任等，參與和領導多個範疇的策略制定和管理。



在提問環節，有記者問及中大將如何推進愛國主義教育。盧煜明對此表示，愛國觀念非常重要，中大會在大學、書院、通識層次上推進愛國主義教育。盧煜明表示，上任後會與學生會多多溝通，聆聽他們的心聲。他指出，學生會是學生教育過程的重要元素，大學是支持學生重建學生會，但要符合程序和法規，按社團條例之下註冊，並訂立憲章。他表示，會把握與學生溝通的時間，包括下月初會到中大崇基學院周會演講，亦期待與校董會和管治團隊緊密合作，將中大的國際聲譽及學術成果推向高峰。