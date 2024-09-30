議員倡西九站完善餐飲零售設施

中評社北京9月30日電／據大公報報導，高鐵西九龍站的乘客量持續上升，2024年首七個月累計達1500萬人次。然而，旅客普遍反映候車大堂內餐飲及零售設施匱乏，造成不便。立法會議員周文港已向運輸及物流局局長林世雄去信，促請局方、港鐵，聯同內地有關部門未雨綢繆，及時完善高鐵西九龍站候車大堂的餐飲及販賣設施，並與內地部門磋商長短中期解決方案。



周文港指出，基於特區政府和內地有關部門需時就相關條文作出磋商，未必可於短期內、尤其是國慶日假期前夕落實具體解決方案，因此，周文港建議，特區政府可先行在B1樓層的售票大堂內的當眼處作出足夠及清晰的告示和提醒，讓旅客知悉進閘後暫時未能提供任何食品販賣服務。



在中期而言，周文港建議，兩地部門積極研究和磋商，首要釐清現行《內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施“一地兩檢”的合作安排》內的條文、尤其是“保留事項”一環，是否已容許或賦予香港特區在候車大堂內設立餐飲及販賣設施的權利。如否，則需盡快協商理順，在候車大堂內增設售賣樽裝飲品和幹糧的自動販賣機，以應付旅客需要，亦可考慮開設多於一間的便利店或咖啡店，從而切實優化旅客體驗，以及應對包括極端天氣導致列車延誤的風險。



周文港又相信，不論“兩地一檢”或“一地兩檢”已是大勢所趨，將來亦有機會推展至其他口岸，故兩地有關部門有需要正視和盡快解決相關問題，並在高鐵西九龍站率先落實相關方案。