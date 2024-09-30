政界：新聞自由非違法“擋箭牌”

中評社北京9月30日電／﻿據大公報報導，已經停運的《立場新聞》涉嫌發布煽動性文章，案件26日判刑，前總編輯鐘沛權被判入獄21個月，前署任總編輯林紹桐因患病獲額外扣減刑期，獲當場釋放，《立場新聞》母公司則被罰款5000元。本港政界人士指出，此次判決彰顯法理和公義，亦清晰地畫下紅線，並向公眾發出重要信息，任何人做出危害國家安全、破壞社會和諧穩定的行為，都必將受到法律制裁，絕不姑息，“新聞自由”亦絕對不能用作違法的“擋箭牌”或“金鐘罩”。



民建聯副主席兼立法會議員葛珮帆強調，《立場新聞》發布煽動仇恨信息、鼓吹與政府對抗，已經危害到國家及社會安定，無關新聞自由，而是守法的問題。她批評有關案件導致“香港新聞自由衰落”的言論是無稽之談及有政治目的抹黑行為。本港媒體眾多，足以證明本港新聞自由絲毫無損。



立法會議員、執業律師周浩鼎表示，是次案中被告根本不是執行新聞工作，而是利用立場新聞，借各種虛假指控達到煽動仇恨目的。新聞工作必須建基於事實，亦不能被利用作煽動仇恨的政治工具。新聞自由不能被用作違法的擋箭牌。



民建聯立法會議員李世榮表示，支持香港司法機關依法作出的判決，同時堅定捍衛新聞自由，但此自由必須在法律框架內。李世榮認為此次判決結果並未影響香港的新聞自由，反而為香港的新聞行業樹立了正確的標杆，促使新聞媒體更加自律，更加注重遵守法律法規，為香港市民提供高質量的新聞報導。