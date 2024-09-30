﻿熱烈氛圍　堅實行動　揚港澳社會濃厚愛國情

圖：國慶節臨近，各區國旗區旗飄揚，洋溢著喜慶氣氛。（圖源：大公報） 中評社北京9月30日電／據大公報轉編國務院港澳事務辦公室報導，今年是中華人民共和國成立75周年。臨近國慶節，舉國上下一片歡欣喜悅。作為國家的兩個特別行政區，香港、澳門舉辦的一系列豐富多彩的慶祝活動特別引人注目。



這些慶祝活動形式多樣、參與廣泛、情意真摯。香港特區政府和社會各界圍繞國慶主題舉辦的各類活動超過400項，涵蓋文藝演出、體育旅遊、娛樂消費等方方面面；澳門處處張燈結彩，國慶牌樓展、國際煙花匯演等大型展覽和表演一個接一個，吸引不同階層、界別、群體的廣大市民踴躍參與。特別是香港的“新生代千人合唱賀國慶”“千人華服賀國慶”和澳門的“我和祖國有個約會”“同聲歌祖國”等主題活動，體現出赤誠的家國情懷。



香港、澳門特區政府和社會各界用心用情舉辦國慶慶祝活動，讓我們再次強烈感受到港澳同胞長期秉持的愛國愛港、愛國愛澳光榮傳統。更值得指出的是，一直以來，特別是進入新時代以來，香港、澳門特區政府和社會各界始終以實實在在的行動詮釋著“愛國愛港”“愛國愛澳”的堅定信念。



──全面落實“愛國者治港”“愛國者治澳”原則，充分彰顯“愛國者治港”“愛國者治澳”嶄新氣象



香港、澳門特區政府和社會各界深明，愛國就要堅持“愛國者治港”“愛國者治澳”，把維護國家主權、安全、發展利益作為最高原則，牢固樹立以愛國愛港、愛國愛澳為核心、同“一國兩制”方針相適應的主流價值觀。



香港特區完善選舉制度，重塑區議會制度，成功舉行選舉委員會選舉、第七屆立法會選舉、第六任行政長官選舉和第七屆區議會選舉，確保“愛國者治港”制度建設形成完整體系，確保進入特區管治架構的人員都是愛國者，確保特區治理始終沿著正確方向前進。行政長官和特區政府勇於擔起當家人和第一責任人的重任，不斷提升全面治理能力和管治水平；立法機關與行政機關良性互動，既互相制衡又互相配合；司法機關依法獨立公正履行職責；區議會和關愛隊等地區組織用心用情服務市民，香港日益邁向良政善治。

