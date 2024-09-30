中評現場：北京祭孔典禮 兩岸共創

9月28日，紀念孔子誕辰2575年，四海孔子書院禮樂祭孔典禮在北京市海淀區溫泉鎮白家疃廣場隆重舉辦。（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京9月30日電（助理記者 馬一鳴）9月28日，紀念孔子誕辰2575年，四海孔子書院禮樂祭孔典禮在北京市海淀區溫泉鎮白家疃廣場隆重舉辦。



祭孔活動由北京四海孔子書院承辦，從2016年四海孔子書院禮樂祭孔典禮成功舉辦至今，連續至今的9屆祭孔活動都與台北的三一寰宇文化協會舉辦的禮樂祭孔典禮遙相呼應。兩岸同胞同心同德，長期合作共創，禮樂共奏，典範共仰，一起演繹禮敬夫子、傳承聖道的精神。



台灣中華儒學總會，台灣孫文南院等文教團體及書院學生家長，各界關心四海孔子書院的師友，以及來自北京大學、清華大學、北京外國語大學、在京台灣大學生、台灣青年代表等200多人做為觀禮嘉賓齊聚祭孔活動現場，親身感受這場盛大而富有教育意義的禮樂典禮，共同緬懷大成至聖先師孔子。



一場短暫的小雨過後，天氣溫潤柔和，伴隨著鏗鏘渾厚的鐘鼓之聲，第九屆禮樂祭孔典禮於9月28日上午7點半在兩百多名嘉賓的肅穆觀禮中準時開始。全場活動參考古代釋奠禮進行，並在原有儀式的基礎上進行斟酌損益，承接經典，返本開新。比如典禮上的禮生身著漢服，作揖恭拜參考古禮，而三位獻官則穿著現代禮服參加典禮；在音樂上，典禮把現代音樂藝術與古典樂器相融合，並採用美聲唱法，盡力呈現祭孔典禮的情感渲染力和莊嚴氛圍。在服裝的顔色上，雩舞以黃色調為主，彰顯童趣和生機，武舞以紅色為主，體現昂揚的活力，八佾舞採用白色調，潔白無瑕，象徵純淨與虔誠。

