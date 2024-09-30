中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動圓滿結束

參加第145次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動的中方執法艇在湄公河上巡邏執法。（雲南省公安廳新聞辦供圖）（圖源：新華社） 中評社北京9月30日電／據新華社報導記者從雲南省公安廳新聞辦獲悉，9月27日10時30分，隨著中方執法艇53107艇、53105艇和老方執法艇001艇靠泊西雙版納傣族自治州景哈碼頭，第145次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動圓滿結束。



此次行動於9月24日在中國景洪和關累、老撾孟莫、緬甸萬崩同時啟動，歷時4天3夜，總航程600餘公里。四國執法部門共派出執法艇7艘，執法人員130餘名，以分段巡邏與全線聯合巡邏執法的方式，重點在湄公河“金三角”、相臘、孟莫、班相果等水域開展水、陸聯合巡邏與查緝行動。



行動過程中，針對近期湄公河汛期水文形勢複雜、航道事故頻發的實況，編隊指揮所及時向各國往來船只通報高危水域水文情況、發布預警信息及告知應急救援渠道，為往來船只提供航行安全保障。四國執法部門還在泰國清盛召開信息交流會，共同分析研判湄公河流域跨境違法犯罪形勢。



參與此次行動的中方53106艇還將在老撾班相果水域與老撾、緬甸執法部門開展聯合駐訓任務，並在高危水域開展聯合巡邏執法及處突、救援實戰化訓練。老方001執法艇也將在西雙版納與中方執法部門開展友好交流活動。