東京電玩展上中國元素閃耀

9月26日，人們在日本千葉舉行的東京電玩展上試玩中國遊戲《影之刃零》。（圖源：新華社） 中評社北京9月30日電／據新華社報導，2024年東京電玩展26日至29日在日本千葉舉行。現場隨處可見中國廠商和遊戲產品。不少參展人士認為，近年來中國廠商的綜合實力、產品質量不斷提升，未來中日有望在IP運營等方面深化合作，進一步挖掘市場潛力。



中國遊戲海外崛起



東京電玩展與美國E3遊戲展、德國科隆國際遊戲展並稱為世界三大遊戲展。今年共有來自44個國家和地區的985家公司和團體參展，展台數量逾3200個，均創歷史新高。其中，海外展商數量為535家，來自中國的遊戲相關企業近80家。



東京電玩展海外秘書處相關負責人薛輝表示，本次中國參展企業中約10%是手機遊戲廠商，占各國手游廠商總數的80%。他說，中國廠商在手游領域擁有較大競爭優勢。近年來，一些開發手游的日本主機遊戲公司也逐漸選擇將遊戲主題、IP交給中國公司合作開發。



記者在現場看到，手游展區的遊戲幾乎都是中國產，很多商家用中文交流。在《明日方舟：終末地》《影之刃零》等電腦遊戲、主機遊戲展台前，各國玩家也排起長隊，爭相試玩。剛試玩過《影之刃零》的土耳其玩家卡亞奧盧告訴記者，遊戲中的中國風景很美，人物動作流暢，打鬥很有挑戰性。玩過中國遊戲之後，自己也想去中國看看。



《影之刃零》由北京靈游坊網絡科技有限公司開發。該公司市場與IP運營總監安妮說，這款遊戲已經研發約兩年，希望以其獨特風格，讓玩家體驗中國武打電影式的快意恩仇。



《明日方舟：終末地》開發商鷹角網絡科技有限公司日本分公司發行總監梁禕說，近年來中國遊戲公司不斷開拓海外市場，相關產品在日本市場的好評度越來越高。他認為，與日本廠商相比，中國遊戲公司參與的賽道更寬，在研發等方面的投入更大，未來將獲得更多認可。

