中國通過考古智能保護艙發掘清代木質沉船

中評社北京9月28日電／“長江口二號古船啟動試發掘！”28日上午，在位於上海楊浦濱江的上海船廠舊址1號船塢，隨著一聲號令，巨型黑色鋼架和玻璃構造的考古智能保護艙被“一鍵開啟”。多名考古工作者持手鏟走進考古艙，開始發掘文物。



新華社報導，長江口二號古船是一艘清代同治時期的木質帆船，也是目前中國發現體量最大、保存最為完整的古代木質沉船之一。2022年11月，這艘古船被整體打撈出水，遷移至上海船廠舊址1號船塢存放。



記者瞭解到，上海已在楊浦濱江建成國內領先的考古工作站，內嵌中國超大型水下文物實驗室考古系統，包括可開合考古智能保護艙、綜合考古發掘平台、文物保護實驗室三大模塊。



上海博物館館長褚曉波說，此次長江口二號古船試發掘區域位於古船南端。考古工作者將布設4個探方，挖掘面積約為124平方米，深度約3米。此次試發掘意在摸清古船整體結構，為全面開展考古發掘和文物保護做準備。



記者在現場看到，出水多時的長江口二號古船仍難睹“真容”，船身覆蓋泥土、爬滿藤壺，猶如沉睡的“時光寶盒”。古船被一個長度達14米的“黑匣子”守護，也就是考古智能保護艙。“黑匣子”外面，已建成一座總建築面積達3671.17平方米的“白房子”——長江口二號古船考古工作站。



國家文物局黨組成員、副局長關強說，長江口二號古船考古工作站是目前我國最先進、體量最大的智能化考古專用工作站，填補了我國超大型水下文物實驗室考古領域的空白。



據悉，長江口二號古船試發掘將在2025年1月結束，正式發掘預計在2027年之前完成。上海計劃在楊浦濱江建造一座考古主題博物館。