朱松嶺：傳承中華文化是兩岸同胞共同使命

北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京9月30日電（助理記者 馬一鳴）9月28日，祭孔典禮結束後，參與活動的各級領導和部分觀禮嘉賓、學者移步四海孔子書院同園論語堂，舉行2024兩岸共同弘揚中華文化研討會，兩岸專家學者圍繞“兩岸青少年教育與中華文化傳承”主題開展座談交流。北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院朱松嶺教授發言時表示，孔子被譽為萬世師表，他的思想如同一盞長明燈，照耀著中華民族數千年的歷史長河。我們不僅要緬懷這位偉大的先賢，更是要探討如何繼承和弘揚他所代表的中華文化，尤其是兩岸同胞在這一個過程當中擔負著相關的責任和使命。他指出：



第一，兩岸同胞有責任、有義務共同弘揚中華文化。中華文化源遠流長，承載了我們共同的歷史記憶，民族精神和道德理想。無論是大陸還是台灣，兩岸同胞都應該意識到我們共享這樣的文化根本，面對著共同的文化傳承任務，文化不僅僅是一個民族的精神紐帶，更是一個民族生存和發展的根基。台灣作為中華文化的重要的一部分，其文化內涵和發展歷程和大陸一脈相承，兩岸同胞的血脈相連，文化認同是我們共同的精神追求。



第二，青年教育離不開中華文化。教育興則國興，青年的教育不僅僅關係到個體的成長，更關係到民族的未來。中華文化的核心價值如仁愛、誠信、孝悌、忠義等等，不僅僅是青少年個人成長的重要指引，更是塑造他們的世界觀、人生觀和價值觀的根本依據。兩岸的青年人需要共同承襲中華文化，在這一精神力量的指引之下，塑造出符合時代需求的社會責任感和歷史使命感。台灣的青年是中華民族的重要組成部分，應當從小接受中華文化的熏陶，衹有通過這樣的文化教育，才能夠使得兩岸青年共同成長，共同擔當起未來的責任。

