黎巴嫩真主黨總書記在以軍猛烈空襲中死亡

中評社北京9月28日電／以色列軍方和黎巴嫩真主黨28日先後說，真主黨總書記納斯魯拉在以軍猛烈空襲中死亡。這是近幾十年以來真主黨遭受的最沉重打擊，將對中東地區局勢產生深遠影響。



新華社報導，“納斯魯拉死了。”以軍發言人納達夫·紹沙尼當天在社交媒體上宣佈。近4個小時後，真主黨發表聲明證實，納斯魯拉“加入了他的烈士同伴行列”，並誓言繼續打擊敵人，支持巴勒斯坦。



以軍在一份聲明中說，納斯魯拉是真主黨“決策核心和戰略領導人”。基於精確情報，以軍戰機27日對位於貝魯特南郊一棟住宅樓地下的真主黨總部進行定點打擊，當時真主黨高層在那裡開會。一同被打死的還有真主黨在黎南部地區指揮官阿里·卡爾基等人。



事後趕到現場拍攝採訪的新華社僱員說，遭襲現場大片區域被夷為平地，瓦礫遍地，濃煙中還有火苗燃燒，救援人員在現場工作。



此輪空襲始於當地時間27日18時20分許，新華社記者在駐地聽到十幾聲巨大爆炸。28日凌晨，以軍再次對貝魯特南郊發起空襲，爆炸聲接連不斷，持續近5個小時。這是近一年以黎衝突中貝魯特南郊遭到的最密集、最猛烈的空襲。28日上午和中午，貝魯特南郊又兩次遭到空襲。截至發稿時，記者在駐地樓頂看到南郊方向還在冒出滾滾濃煙。



許多黎巴嫩人在惶恐不安中度過一夜。28日白天在貝魯特烈士廣場，記者見到許多從貝魯特南郊逃出的黎巴嫩人，他們當中有帶著年幼孩童的父母，有上了年紀的老者，大家或席地而坐，或躺在地上。有的人帶著大包小包，還有人來不及帶上行囊。



另據以軍消息，28日從黎巴嫩發射的火箭彈多次被以防空系統攔截，一枚自黎巴嫩射出的地對地導彈落到以色列中部一處空曠地帶。



以軍說，將繼續打擊任何威脅以色列的人，以方還有更多手段。以本土守備司令部28日更新防禦指南說，即時起至30日18時，以中部地區禁止千人以上集會。



新華社記者在以北部邊境地區看到，大量戰車和人員在山谷間集結，以軍主戰坦克正在被調往北部。