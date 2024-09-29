國慶招待會舉行　王滬寧致辭

9月28日，全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯在北京人民大會堂聯合舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立75周年。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據新華社報導，全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯28日在人民大會堂聯合舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立75周年。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。他表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持大團結大聯合，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，形成全體中華兒女心往一處想、勁往一處使的生動局面，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



王滬寧表示，75年來，中國共產黨團結帶領全國各族人民，開辟了偉大道路，創造了偉大事業，取得了偉大成就，書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩。新時代以來，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景。



王滬寧表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。實現中國式現代化需要全體中華兒女和衷共濟、共襄盛舉。我們將繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則，發展壯大愛國愛港愛澳力量，支持和推動港澳進一步融入國家發展大局、實現更好發展。我們將堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域融合發展，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。我們將全面貫徹落實黨和國家僑務政策，廣泛團結聯繫海外僑胞，支持廣大僑胞在推進中國式現代化、推進祖國統一、推動構建人類命運共同體等方面發揮更大作用，形成同心共圓中國夢的強大合力。



招待會由中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰主持。部分在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協領導同志，約2000名港澳台僑各界代表出席。