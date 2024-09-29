集聚灣區巨企　科創升級產業

圖：7月8日，科研人員在中國散裂中子源進行實驗工作。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據大公報報導，從2011年正式開工建設至今，中國散裂中子源的發展與東莞的產業升級幾乎同步。



“我們剛到東莞時，正趕上東莞開展技術升級的‘騰籠換鳥’政策實施，逐步淘汰傳統產業，轉而扶持高科技企業。”中國科學院高能物理研究所副所長、中國散裂中子源二期工程總指揮王生回憶說。王生近期在主持了一個國際科研研討會時，忍不住與來自全球的科學家分享東莞的重要性，“現在平均每四台智能手機，就有一台產自東莞，”王生笑著說：“東莞不再只是簡單的製造基地，而是越來越成為科技創新的中心。”



王生告訴記者，東莞地方政府對項目的巨大投入，展現了支持科技發展的堅定決心。“整個中國散裂中子源二期項目的建設經費中，1／3來自東莞，1／3來自廣東省，1／3由國家撥款，這種投入力度非常罕見。”



中國科學院高能物理研究所東莞研究部中子科學部副主任殷雯表示，現在中國散裂中子源周邊聚集了眾多科研院所和高新技術企業，如東莞理工學院和鬆山湖材料實驗室，以及來自深圳的比亞迪等，形成了密切的合作關係。“目前，中國散裂中子源的用戶中有四分之一來自粵港澳大灣區。”殷雯說。這樣的新型研發機構吸引了更多高新技術企業入駐鬆山湖，形成良性循環，推動著粵港澳大灣區材料、化學、生物、醫藥等領域的產業發展。