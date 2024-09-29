為新能源企把脈　診斷鋰電池續航“疾病”

圖：中國散裂中子源的設備。（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報報導，在中國散裂中子源的實驗室裡，時常可以見到來自大灣區的產業負責人興衝衝地帶著最新產品尋求科研人員的幫助。某車用電池生產企業的高級研發工程師易觀貴就是其中之一。他曾帶著新研發的全固態電池到中國散裂中子源尋求幫助。“我們企業的分析能力有限，希望借助科研機構的專業檢測能力，共同推動這個行業的發展。”易觀貴說道，他對於與中國散裂中子源的合作十分滿意。



中國科學院高能物理研究所的助理研究員楊陸峰認為，鋰電池是中子研究領域的理想對象。“過去的分析往往需要拆解電池，導致電池損壞，而現在我們可以進行非破壞性的全壽命評估，就像給電池做定期體檢，找出影響續航的‘疾病’。”他告訴記者，這樣的合作還有很多：“科研人員研究出實驗方法，企業獲取實驗結果，這樣的雙贏方案，很受企業歡迎。”



在鋰電池行業合作的成功案例只是冰山一角。依托中國散裂中子源，被譽為是現代工業“皇冠上的明珠”的航空發動機葉片，就在短短半年時間內驗證試驗獲得重大突破。在工程領域，中國散裂中子源成功完成了國產高鐵車輪的原位應力測量，首次提供了高鐵車輪完整的應力數據，這為其安全性評價和使用壽命判斷提供了重要支撐。