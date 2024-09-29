籌建南方先進光源　組科研“雙子星”

圖：位於東莞的中國散裂中子源。(圖源：大公報) 中評社北京9月29日電／據大公報報導，作為中國散裂中子源的“雙子星”，另一個大科學裝置南方先進光源正在密鑼緊鼓地籌建中，受到許多港澳科學家期待。南方先進光源是擬在粵港澳大灣區新建的第四代衍射極限同步輻射光源，可作為“巨型X光機”，利用X射線探測原子和分子的細節。



“散裂中子源的90%以上用戶同時也是同步輻射光源的用戶，很多研究需要兩者的共同支持。”中國科學院高能物理研究所副所長、中國散裂中子源二期工程總指揮王生告訴記者。



目前，國內的同步輻射光源主要集中在長江以北。“粵港澳的科研人員若想使用光源，必須前往上海申請機時，且能獲得的機時有限。”王生指出，長途運輸實驗樣品的過程也非常不便，某些樣品甚至無法通過航空或高鐵運輸，嚴重限制了實驗的開展。如果能夠將這兩種設施建設在同一地點，科研團隊便可以一次性申請使用，簡化審批流程，減少實驗之間的時間間隔。這將顯著提高研究工作的連貫性和效率。



王生指出，雖然上海光源已吸引了一些國際用戶，但機時申請相對困難。若在大灣區建設光源，將更好地服務東南亞及“一帶一路”沿線國家，填補這些地區科研設施的空白。“建設工作如若滯後，可能被周邊國家搶先一步，我們就會失去競爭優勢。”