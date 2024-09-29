精準“投餵”大模型　唐詩意境化實景

圖：《千秋詩頌》將李白《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》AI動畫化。（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報報導，今年，中央電視台（CCTV）迎來一部開創性的AI動畫片──《千秋詩頌》。這部動畫水彩畫風格，採用內地語文教科書的內容，讓AI將詩詞生成動畫。每集動畫中，十幾個出場的動畫人物男女兼有，著不同樣式的唐裝，動畫片裡的家具、器皿也均依唐制，出現了唐代“七星盤”茶具、仿陝西歷史博物館透雕忍冬紋五足銀熏爐的熏香爐等。對觀看動畫的小朋友來說，“畫而有據”可以幫助他們更好地瞭解唐代的時物風俗。



記者瞭解到，為了讓大模型具備理解古詩詞的能力，節目導演與科研人員對大模型“投餵”了大量精準數據並進行訓練，使其可精確生成符合歷史依據的人物、建築、場景等美術圖。導演團隊在創作中堅持以史實為基礎，片中的建築、酒具器皿、擺件等道具的創作依據源自博物館現存文物及圖片。



在人物方面，服飾及相貌由真人裝扮後通過AI動畫轉化完成，而五官等更為精細的內容，則由後期團隊“精雕細琢”完成。



值得關注的是，生成該動畫的AI模型已經開源，授權用戶單位免費商用。它的參數量超過30億，可根據輸入的提示詞生成有故事性、含多鏡頭的分鐘級視頻，具有轉場流暢、故事連貫、畫質高清等特點。輸入提示詞，迅速得到人物立繪，這無疑可以大大節省動畫人物美術設計的大量人力和時間成本。據介紹，在同等預算條件下，按照傳統動畫製作流程計算，《千秋詩頌》至少需要8個月時間，依托大模型後，製作周期縮短至4個月。