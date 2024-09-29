東航“上海-喀山”直飛航線正式開通

中評社香港9月29日電／當地時間28日17時，一架從上海浦東起飛的中國東方航空公司客機在俄羅斯韃靼斯坦共和國喀山國際機場平穩降落，標誌著上海和喀山之間首條直飛航線正式開通。



喀山國際機場當天為“上海-喀山”首航航班舉行“過水門”儀式，並贈送每位旅客當地特色小吃。



新華社報導，中國駐喀山總領事向波在首航儀式上說，在慶祝中華人民共和國成立75周年暨中俄建交75周年之際，在金磚國家領導人喀山會晤即將舉辦之際，開通上海至喀山航線適逢其時。相信直航不僅將為上海、喀山兩地搭建便捷的空中走廊，也將成為雙方文化交流和經濟合作的加速器，為中國與俄羅斯韃靼斯坦共和國及其他地區合作帶來更多機遇和可能。



中國東方航空集團有限公司副總經理李曄在儀式上表示，東航執飛的上海至喀山定期航線是兩地之間首條直飛客運航線，也是俄羅斯伏爾加河沿岸聯邦區與中國交往全面推進的又一成果。



俄羅斯韃靼斯坦共和國旅遊委員會主席伊萬諾夫表示，直飛航線的開通將使喀山成為中國旅客前往俄羅斯的又一個入境點，為兩國民眾瞭解彼此創造很多機會。“韃靼斯坦共和國和喀山歡迎更多中國旅客的到來。”



“我們一下飛機就看到載歌載舞的俄羅斯朋友，這讓我們深受感動!”來自上海的湯女士告訴新華社記者，她和家人一直希望到俄羅斯看一看，直飛航線的開通讓她有機會到喀山感受多元文化的交融。



旅客何女士告訴新華社記者，直飛航線的開通節約了旅途時間，“未來希望帶著父母再坐這趟航班來喀山旅遊”。



俄羅斯韃靼斯坦共和國的首府喀山是一座擁有千年歷史的古城，也是俄重要旅遊城市。據悉，東航“上海-喀山”直飛航線計劃每周執行3個班次往返。直飛航線開通前，旅客往返於上海與喀山之間需要在莫斯科或杜拜等第三地中轉。