中國登月服首亮相　行走攀爬駕車皆宜

圖：“第三屆航天服技術論壇”9月28日在重慶召開。開幕式上，中國載人航天工程辦公室面向社會發布登月服征名活動，並首次公開中國登月服外觀。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據大公報報導，“第三屆航天服技術論壇”9月28日在重慶召開。開幕式上，中國載人航天工程辦公室面向社會發布登月服征名活動，並首次公開中國登月服外觀。



從現場視頻可見，身穿登月服仍可蹲下彎腰。相比於中國空間站目前使用的艙外服，登月服更加“修身”，也更加輕量化，這背後是多項關鍵技術的突破，穿上它的航天員可完成一系列月面出艙活動作業，不僅能行走、攀爬，還能駕車、科考等。



公開征名 不多於4個漢字



登月服征名，名稱原則上不多於4個漢字，10月31日24時截止收集。截止後，中國載人航天工程辦公室將組織對征集作品進行初步審核，遴選出不超過10個方案入圍最終評選環節。



中國登月服自2020年啟動研製。4年多以來，研製聚焦複雜環境綜合防護、人服能力提升，以輕量化、小型化、高安全可靠為目標，突破了多項關鍵技術，確立總體技術方案，為中國首次載人登月任務的順利實施奠定了堅實基礎。首次公開的中國登月服，既有中國傳統特色，又充滿著登月時代的科幻感。專家表示，作為未來載人月球探測任務核心裝備之一，登月服主要用於航天員執行月面出艙活動任務時的生命保障和作業支持，能夠對月球表面的真空、高低溫、月塵、輻射環境等複雜環境進行綜合防護，著服航天員可以完成行走、攀爬、駕車、科考等月面出艙活動作業。



“月面出艙活動時，航天員將處於自然嚴酷的月面環境，高真空低重力，月塵及月壤、複雜的月表地形、高低溫、強輻射等複雜的環境因素都會對工作和防護造成重大影響”，中國航天員科研訓練中心吳志強在接受央視採訪時表示，航天員在月面行走或進行科考活動時，對整個服裝的工效保障能力提出了更高要求，對小型化、集成化也提出了更高的要求。另外登月靴的綜合防護能力也必須大幅提升。



據悉，登月服採用綜合防護面料，可有效防護月面熱環境及月塵影響。登月服胸前的多功能集成控制台，使用中文標識設計，操作便捷高效。全景式防眩光面窗，可提升視覺工效。安全高效登月服手套，則可提高靈活性和防護能力。登月服還配備了長短焦距攝像機，分別安裝在面窗左右，可以實現遠近景視頻攝錄。此外，登月服整體輕量化，可適應月面活動需求，而低重力環境關節配置，人服活動能力更強。

