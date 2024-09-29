2024中國國際孔子文化節曲阜開幕

圖：甲辰年公祭孔子大典暨2024全球雲祭孔在曲阜孔廟舉行。（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報報導，今年是孔子誕辰2575周年。2024中國國際孔子文化節於27日晚在山東曲阜開幕。中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊出席並宣布開幕。28日，甲辰年公祭孔子大典暨2024全球雲祭孔在曲阜孔廟舉行。此次活動聯動海內外60餘家孔廟、文廟、書院和文化社團機構以及100餘家海內外媒體平台共同參與，面向全球華人直播海內外祭孔盛況。



本次祭孔大典以“仁禮天下 和合大同”為主題，將傳統的儀程整合為“禮賓天下、禮啟聖門、禮敬至聖、禮運大同”四部分，並首次使用儀仗式開城，以佾舞表演的流暢性和書簡舞的頓挫感突出儀仗的莊重，賦予祭孔大典更加深厚的文化內涵。



在27日晚舉行的開幕式上，舉行了第十九屆聯合國教科文組織孔子教育獎頒獎儀式，埃及曼蘇拉大學“掃盲計劃”，印度尼西亞“索柯拉學院印度尼西亞土著掃盲”項目，尼日利亞農村教育援助計劃“快速通道”項目分別獲得該獎項。



中外嘉賓認為，孔子創立的儒家學說以及在此基礎上發展起來的儒家思想，深刻影響了中國的發展，也對人類文明進步發揮了積極作用。孔子文化節作為踐行全球文明倡議、深化文明交流互鑒的有效載體，在推動世界文明對話、增進各國人民友誼等方面，正在發揮越來越積極的作用。