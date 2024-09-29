訓練40萬民力支援軍事行動　逾5成人一面倒

中評社台北9月29日電／賴清德26日主持“全社會防衛韌性委員會”首場會議，會中確定將透過訓練和演練，在全台培養40萬可恃民力投入全社會防衛。入口網站《Yahoo奇摩》27日起針對“政府將訓練40萬民力，必要時支援軍事行動，你的看法是？”進行網路民調，截至28日晚上11點，高達58.6%的網友不贊成訓練40萬民力支援軍事行動，僅29.4%的網友贊成。



根《中時新聞網》報導，《Yahoo奇摩》27日起針對“政府將訓練40萬民力，必要時支援軍事行動，你的看法是？”截至28日晚上11點，已有逾4100名網友投票，48.4%民眾表示完全不贊成、10.2%表示不太贊成；16.7%表示非常贊成、12.7%表示還算贊成；12.0%不知道／沒意見。



另外，針對“你是否會想加入民力支援軍事行動？”62.2%的民眾完全不想加入、10.9%不太想加入；8.2%的民眾非常想加入、7.9%有點想加入；10.8%不知道／沒意見。



《Yahoo奇摩》網路民調截至10月1日，目前投票仍在持續當中。許多網友紛紛留言表示，“等比來看，衹有40萬的百分之15是自願加入的，約6萬”、“請那40%的選民出來吧”、“叫做官的兒女出來吧”、“月薪是多少呢？少於5萬就免了吧”。