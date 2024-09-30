杜鵬：延遲退休是實現老有所養的中國方案

中國記協9月29日上午舉辦“新聞茶座”（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）中國記協9月29日上午舉辦“新聞茶座”，邀請中國人民大學原副校長，人口老齡化與老齡政策專家杜鵬結合全國人大常委會會議表決通過的關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，圍繞“積極應對老齡化與延遲法定退休年齡”主題，與境內外媒體記者及外國駐華使館官員交流並回答問題。杜鵬表示，延遲退休年齡經過了長時間的討論和謹慎的設計，是在老年人口規模巨大的國家實現老有所養的中國方案。



杜鵬表示，延遲退休是我們國家積極應對人口老齡化戰略中的重要一部分。2013年11月，中國共產黨十八屆三中全會《關於全面深化改革的若干重大問題的決定》就明確提出“研究制定漸進式延遲退休年齡政策”；2020年10月，中國共產黨的十九屆五中全會更加明確的提出“實現基本養老保險全國統籌，實施漸進式延遲法定退休年齡政策”這樣一個重大部署；2021年在政府工作報告里再次提到延遲法定退休年齡，在同年的“十四五”規劃和2035年遠景規劃綱要里就提出了原則，按照小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧等原則，逐步延遲法定退休年齡。延遲退休年齡並不是短時間內決定的，而是經過了長時間的討論和謹慎的設計。



杜鵬說，在這個過程中，中國人口開始負增長，老齡化迅速發展，因此，現在是能夠逐步進行退休年齡改革的窗口期。當前，中國有14.1億人口，所有發達國家加在一起有12.86億人口。再過5年，中國一個國家的老年人就超過了發達國家的總和，因此，中國有關政策變化意義重大，會對國際上老年人口發展變化產生影響，中國當前探索的道路也是在老年人口規模巨大的國家實現老有所養的中國方案。



杜鵬表示，現在中國人的平均預期壽命發生變化，從原來退休年齡高於平均預期壽命，到現在退休年齡大大低於平均預期壽命，我們還會面臨更長壽、更多的老人，所以勢必要進行改革。此外，中國人的健康水平和教育水平也提高了，這些都是退休制度改變的重要考量。



杜鵬指出，此次退休年齡改革堅持的原則是小步調整、逐步到位、彈性實施、自願選擇、分類推進、有序銜接，這樣的改革是比較平穩的。

