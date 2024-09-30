杜鵬答中評：延遲退休不會影響年輕人就業

中國人民大學原副校長，人口老齡化與老齡政策專家杜鵬（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）中國人民大學原副校長，人口老齡化與老齡政策專家杜鵬9月29日在記協新聞茶座上回答中評社記者提問時表示，並不是說老年人延遲退休，就沒有年輕人的崗位了。二者並不是在一個崗位競爭的，這涉及到差異化就業崗位以及互補的需求。



被問及延遲退休是否會影響年輕人就業，杜鵬舉例說，在北京，最先出現老年人就業的崗位通常是綠化、環衛等，近年來，這種現象也蔓延到了建築行業。一方面，很多行業的發展需要大齡勞動力，另一方面，過去的一些政策又需要進行調整。2022年四川省勞動廳和安徽省勞動廳發出通知，號召不要歧視大齡勞動力，要為他們在外就業創造條件。



“因此，並不是說老年人延遲退休，就沒有年輕人的崗位了。二者並不是在一個崗位競爭的，這涉及到差異化就業崗位以及互補的需求。”杜鵬說，延遲退休的人要有工作的能力，同時就業崗位也要有需要，這才是自願原則。



杜鵬表示，中國老年人數量多，尤其是低齡老人數量多，且差異大，面臨不同地區、不同主體、不同行業。在延遲退休的時候，很重要的一點是尊重職工意願，同時也要看用人單位和就業者的需要和能力。這裡的“彈性”並非一方的彈性，要有整體考慮。

