﻿向梵高名畫潑湯　英示威者被判囚兩年

圖：2022年，英國環保分子普盧默（左）和霍蘭德（右）向梵高名作《向日葵》潑番茄湯。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報綜合法新社、路透社報導：英國環保人士屢次向美術館的名畫進行破壞，其中2名活動人士因在2022年破壞倫敦國家美術館內的梵高名作《向日葵》，27日被法院判處刑事毀壞罪成，分別入獄2年和20個月。



2022年10月14日，環保組織“停用石油”（Just Stop Oil）的成員普盧默和霍蘭德在倫敦的英國國家美術館內，向梵高名畫《向日葵》潑番茄湯，之後將自己黏在畫廊的墻上，以抗議英國政府北海石化勘探新項目。倫敦警察局以刑事損害和嚴重非法侵入罪名逮捕兩人。英國國家美術館表示，兩人對《向日葵》畫作的邊框造成了約1萬英鎊的損失，但畫作有玻璃保護，幸而無損。今年7月，現年23歲的普盧默和22歲霍蘭德被判處刑事毀壞罪成，法院於9月27日宣布刑期，前者入獄2年，後者入獄20個月。兩人皆不認罪。法官指，2人有可能對這幅名畫造成了“無法彌補的損壞”，而兩人無權損壞畫作，應受到最強烈譴責。



同一天，當地時間27日下午2時30分左右，“停用石油”另外3名成員在倫敦國家美術館內，試圖再次向兩幅《向日葵》潑番茄湯。國家美術館表示，三人已被逮捕，這些畫作沒有遭到損壞。“停用石油”表示，這是對法院早前的宣判表示抗議。



近年來，“停用石油”多次破壞博物館內藝術品和妨礙交通，促使當局加大懲罰措施。今年6月，包括“停用石油”創始人在內的5名環保人士因密謀策劃抗議活動，阻礙倫敦M25高速公路交通，被判入獄4至5年。