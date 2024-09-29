米萊上台半年　阿根廷貧困率升至53%

圖：阿根廷貧困率上升。圖為兒童在一家湯店外吃免費供應的熟食。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報綜合美聯社、法新社報導：阿根廷總統米萊上任半年，對本國經濟進行大刀闊斧式改革，卻導致國內貧困加劇。阿根廷統計局26日發布最新報告稱，今年上半年貧困率上升至近53%，近五分之一的人口處於貧困狀態。



據統計，阿根廷貧困率從2023年下半年的41.7%，飈升至2024年上半年的53%，達到2003年以來的最高水平，阿根廷全國人口為4700萬。此外，阿根廷的極端貧困率也從2023年下半年的11.9%升至18.1%，約340萬阿根廷人難以支付基本的生活費用。



自去年12月上任以來，米萊採取嚴厲的“休克療法”以挽救經濟，取消價格管制，大幅削減對交通、燃料和能源的補貼，並裁員數千名公職人員。該計劃旨在消除財政預算赤字，並抑制通貨膨脹。米萊政府還將比索貶值50%，導致月度通脹率飈升25.5%。此舉加上大幅的預算削減，嚴重扼殺了國內購買力，並導致物價飈升。政府調查還顯示，自米萊上任以來，阿根廷龐大的非正規就業市場和正規工作力都流失了數十萬個工作崗位，更多人面臨陷入貧困的危險。



今年第二季度，阿根廷的GDP下跌1.7%，失業率上升至7.6%，當中以女性受影響最大。米萊發言人表示，若沒緊縮計劃，阿根廷將陷入惡性通脹。截至目前，阿根廷還虧欠國際貨幣基金組織430億美元。