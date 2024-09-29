以色列狂轟貝魯特　真主黨首腦被炸身亡

圖：以軍28日繼續空襲貝魯特南部，爆炸引起的火光衝天。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報綜合報導：當地時間27日晚，以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動大規模空襲，造成至少11人死亡、逾百人受傷。以軍方28日表示，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉在27日的空襲中死亡。真主黨數小時後對此予以證實。伊朗媒體稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊副總指揮尼爾福魯尚“與納斯魯拉一同遇襲身亡”。伊朗最高領袖哈梅內伊表示，該地區所有抵抗力量都會與真主黨並肩作戰，黎巴嫩會讓以色列“後悔”。評論認為，以色列最近肆無忌憚地突破“紅線”，中東地區正處於一場全面災難的邊緣。



以色列國防軍27日晚開始，對貝魯特發動密集空襲。以軍方28日發表聲明稱，根據精確情報，以軍27日對黎巴嫩真主黨總部進行了定點打擊，該總部位於貝魯特南郊代希耶的一棟住宅樓地下。打擊發生時，真主黨高層正在總部開會。真主黨領導人納斯魯拉和該組織在黎南部地區指揮官卡爾基等人在空襲中死亡。



用鑽地彈猛轟真主黨總部



這是與真主黨跨境交火近一年來，以色列對貝魯特發動的“最猛烈攻擊”。距離南郊10公里外的貝魯特以北地區都能聽到劇烈的爆炸聲，當地6棟建築被夷為平地。



以媒稱，以軍在本次空襲中使用了85枚“鑽地炸彈”。這些炸彈可以穿透30米厚的泥土或6米厚的混凝土，有能力摧毀地下設施和鋼筋混凝土建築物。每枚炸彈的重量在2000－4000磅之間。《日內瓦公約》禁止在人口稠密地區使用這些炸彈，因為存在造成大規模和無差別傷亡的風險。



以軍發言人表示，為防範真主黨可能會展開的報復，以色列正處於“高度戒備狀態”，包括取消大型集會；以軍將繼續打擊任何威脅以色列的人，以方還有更多手段。以媒稱，以軍戰機28日海空襲了位於黎巴嫩南部提爾和貝卡穀地的多個真主黨軍事目標，包括火箭彈發射裝置和武器倉庫。



以軍方發表聲明近4個小時後，真主黨發表聲明證實，納斯魯拉“加入了他的烈士同伴行列”，並誓言繼續打擊敵人，支持巴勒斯坦。納斯魯拉1992年起擔任真主黨總書記至今。在他的領導下，真主黨在幾十年間發展成為中東最強的武裝組織之一。

