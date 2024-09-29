民眾露宿街頭　貝魯特或變“第二個加沙”

圖：大批民眾被迫在貝魯特街頭露宿。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報轉編法新社報導：以色列連日來密集空襲黎巴嫩首都貝魯特，數千民眾被迫流落街頭。在貝魯特殉道者廣場過夜的當地居民伊茲廷怒吼：“（黎巴嫩）人民到底是做了什麼才會遭此報應？”她告訴法新社，2006年的黎巴嫩戰爭中，以軍襲擊摧毀了她當時的住所。



黎公共衛生部發布的數據顯示，目前黎全國565處安置中心已累計登記近8萬名流離失所者。以軍27日晚對貝魯特南郊再次發起大規模空襲，56歲的納瑟夫匆忙逃出家門，連衣服都來不及拿，“我從沒想過我們會這樣流落街頭，我不知道接下來要去哪裡，也不知道能否再回家”。他表示，雖然預料到戰爭會擴大，但沒想到民宅和平民，甚至兒童都成為襲擊目標。



殉道者廣場上擠滿了疲憊不堪、憂心忡忡的民眾。55歲的伊茲廷稱，空襲開始後，她的房子一直在搖晃，她和丈夫只能睡在露天廣場上。



21歲的胡塞妮稱剛剛經歷了一個“非常艱難的夜晚”，導彈不斷落在房子上方，孩子們被嚇得尖叫連連。“我們想回家，但很害怕，無法在這個國家生活下去了”。



外界擔憂，真主黨領導人納斯魯拉被炸身亡後，很難想像真主黨不對此作出有力回擊，局勢進一步升級的可能性很大。黎巴嫩《東方─今日報》認為，“以色列將把貝魯特南郊當作第二個加沙”。