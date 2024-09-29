超強飓風肆虐美國東南部49死

圖：北卡羅來納州一輛汽車因洪水被困。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京9月29日電／據大公報報導，超強飓風“海倫妮”（前譯海倫）登陸美國佛羅里達州後，橫掃美國東南部多州。截至當地時間28日上午，“海倫妮”已造成美國5個州至少49人死亡。雖然“海倫妮”已減弱為熱帶氣旋，但仍然為東南沿海多個州帶來強風、暴雨及洪災，周六當天至少仍有10個州逾300萬用戶停電。



當地時間26日晚11點左右，4級飓風“海倫妮”在佛州西北沿海登陸，是該州有紀錄以來遭遇的最強飓風，其後一直向北移動，橫掃美國東南部地區。截至當地時間28日上午8點，已造成至少49人喪生，涉及5個州。其中，南卡羅來納州至少有19人死亡，其中包括兩名消防員。佐治亞州至少15人死亡，其中2人因被龍卷風卷走而亡。佛州確認8人死亡，其沿海地區至少2人被風暴捲入海中後溺水身亡，1人因被公路上掉落的路標砸中而亡，還有1人在房屋內被倒塌的樹木砸中後身亡。北卡羅來納州有6人死亡，包括因暴風雨導致道路濕滑而引發的車禍，造成一名4歲兒童不幸身亡。弗吉尼亞州確認1人因樹木和建築物倒塌致死。



美國國家飓風中心表示，“海倫妮”目前減弱為熱帶氣旋，但繼續受影響地區帶來強降雨和陣風，或會導致災難性的洪水和山泥傾瀉。截至28日，美國東南部多州已發出至少14個不同的山洪緊急情況，涉及約110萬居民。俄亥俄州和田納西河流域地區超過3500萬人當天仍處於強風警戒狀態。



降雨量百年一遇



作為“海倫妮”的登陸地點，佛州首當其衝，遭受嚴重破壞。該州沿海地區早在飓風登陸前就出現洪水，目前海岸線附近城鎮，大部分建築已變成廢墟。一位居民稱，自己根本無法找到房子的殘骸。佛州雪鬆島的官員表示，該地數十座歷史悠久的建築以及新建住宅都已被摧毀，道路也被倒塌的電纜和“極其危險”的碎片堵塞，目前已沒有任何污水或電力供應，無法讓居民重返。



部分地區錄得的降雨量為百年一遇。北卡羅來納州西部地區遭遇嚴重洪患和山泥傾瀉，全州已有290條道路關閉。該州阿什維爾的居民稱，洪水在一夜之間將大塊瓦礫衝入街道上，“整個城市一片混亂”。從25日至27日早上，北卡山區的降雨量超過600毫米，布什克地區在48小時內共記錄了751毫米的降雨量，亞特蘭大在48小時內降雨量達到了創紀錄的282毫米，是該地區自1878年有紀錄以來的最高降雨量。許多社區被嚴重淹沒，只能看到車頂露出水面。北卡羅來納州城市阿什維爾宣布，27日晚實施全城宵禁，以保證公眾安全。

