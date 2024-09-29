﻿極端降雨頻繁　基建脆弱災難多

中評社北京9月29日電／據大公報轉編彭博社報導：受全球暖化影響，極端天氣近年來愈發頻繁。暴雨引發的洪水還導致許多國家和地區的基礎設施遭破壞，數百萬人流離失所。尼泊爾警方周六通報，因連日強降雨，暴雨引發洪水與山泥傾瀉，造成全國至少59人死亡，另有44人失蹤。



全球變暖加劇，更多的水汽被蒸發到大氣當中，不僅使得風暴威力變強，也為許多國家和地區帶來創紀錄的降雨。據統計，非洲薩赫勒地區今年9月遭遇創紀錄降雨，導致近300萬人因洪水離開家園，並造成1000人死亡。歐洲中部和東部地區本月也受毀滅性風暴“鮑裡斯”影響，至少17人死亡，並造成20億至30億歐元的損失。科學家表示，未來幾年，非洲、亞洲、北美和歐洲受到的極端降雨威脅最大。



暴雨通常會導致洪澇和山泥傾瀉，造成建築物受損，這使得基礎設施建設面臨更大考驗。儘管較發達國家因自然災害死亡的人數往往較低，但意外的洪水仍會使許多國家因基建不夠完善而措手不及。2021年，德國就有至少220人因暴雨和洪水喪生。目前，仍有許多國家和地區的橋梁、水壩和防洪設施的強度無法抵禦洪水。



此外，洪水也對公共衛生構成威脅。污水中可能會攜帶霍亂、脊髓灰質炎等病原體，積水還導致蚊蟲孳生，帶來瘧疾或登革熱等疫情。



政府間氣候變化專門委員會（IPCC）警告稱，隨著全球暖化接近升溫1.5℃的臨界值，洪水將變得更加頻繁，各個國家和地區都應制定相應的衛生行動計劃。