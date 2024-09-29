“遇見中國”文化節在瑞士伯爾尼舉行

9月27日，在瑞士伯爾尼“遇見中國”文化節上，人們在表演舞龍舞獅。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據新華社報導，“遇見中國：慶祝中華人民共和國成立75周年”文化節9月27日在瑞士首都伯爾尼老城舉行。當天下午，文化節現場演出了中國傳統舞蹈、川劇變臉、器樂協奏、中華歌曲合唱以及中華武術等節目，並向參加活動的民眾提供中國書法、植物拓印、傳統服飾、傳統樂器和美食等十多種文化體驗。瑞士傳統的阿爾卑斯山號演奏也加入此次文化節的活動。

