美俄宇航員乘“龍”飛船飛赴國際空間站

（圖源：央視新聞） 中評社北京9月29日電／據央視新聞報導，美國太空探索技術公司的“龍”飛船當地時間9月28日從美國佛羅里達州發射升空，搭載美國和俄羅斯宇航員飛往國際空間站。



美國航天局直播畫面顯示，“龍”飛船於美國東部時間28日13時17分（北京時間29日1時17分）搭乘“獵鷹9”火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空。隨後，飛船與火箭分離，繼續飛向國際空間站。火箭第一級順利在發射場著陸回收。按計劃，飛船將在美國東部時間29日17時30分（北京時間30日5時30分）與國際空間站對接。



這次代號“Crew－9”的航天任務是載人“龍”飛船第九次為國際空間站運送輪換宇航員。搭乘“龍”飛船前往空間站的兩名宇航員分別是美國宇航員尼克·黑格和俄羅斯宇航員亞歷山大·戈爾布諾夫。據美國航天局介紹，兩名宇航員將在空間站開展200多項科學實驗和技術演示，包括血液凝固研究、濕度對植物在太空環境生長的影響以及宇航員視力變化等。



按計劃，“龍”飛船將於明年2月返回地球，屆時除了搭載執行此次任務的兩名宇航員，還將接回因美國波音公司“星際客機”飛船故障滯留空間站的兩名美國宇航員。



“龍”飛船是美國首個由私營企業建造並運送宇航員往返空間站的載人飛船，也是自美國航天飛機之後首個獲美航天局認證的常規運送宇航員往返空間站的載人飛船。