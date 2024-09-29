石破茂會是“短命首相”嗎？

9月27日，在日本東京自民黨總部，石破茂當選自民黨第28任總裁後致意。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據中國網轉編日本媒體9月27日報導，自民黨前幹事長石破茂贏得自民黨總裁選舉，成為自民黨新任總裁。按照日本政治規則，石破茂將在10月1日的臨時國會上被提名為內閣總理大臣（首相），由於自民黨占據國會多數席位，所以，石破茂將毫無懸念地成為新任首相。



石破茂的當選，意味著日本政壇正式告別“後安倍時代”，迎來新的發展階段。



此次日本自民黨總裁選舉有9人參選，石破茂能最終突出重圍、成功當選，著實不易。參選人最終的得票數釋放了諸多信息：



第一，最終結果與選前民調存在差異。選舉前，日本各大媒體的民調均顯示，自民黨總裁將在石破茂、小泉進次郎和高市早苗之間產生（按支持度排名），而從自民黨總裁選舉第一輪的投票結果來看，這3人票數確實位居前三，但總體順序卻有變化，即高市早苗（181票）、石破茂（154票）、小泉進次郎（136票）。



第二，高市早苗與石破茂票數在最終結果上出現戲劇性逆轉。第一輪投票中，高市早苗的得票數要遠超石破茂，但最終卻是石破茂當選。類似的情況在自民黨總裁選舉中有先例可循。2012年，自民黨總裁舉行選舉。當時，石破茂在第一輪得票數多於排名第二的安倍晉三，但在進入第二輪投票時卻出現了逆轉，最終，安倍晉三當選自民黨總裁。這一次，高市早苗與石破茂在得票數上出現的逆轉，一定程度上反映出自民黨渴求一位穩健的政治家——畢竟相較於右翼保守色彩十分濃厚的高市早苗，石破茂的政策主張更加中立。同時，兩人得票數的逆轉在某種程度上也反映出，自民黨目前還難以接受一位女性總裁。



第三，自民黨“政治明星”實現更替。在2021年的自民黨總裁選舉時，石破茂、小泉進次郎與河野太郎組成“小石河”聯盟，積極支持河野太郎競選自民黨總裁。彼時的河野太郎在自民黨乃至日本政界也算得上是“政治明星”，不僅社交網絡的粉絲數量在政治家中排名第一，而且憑借特立獨行的行事風格，吸引了不少自民黨內中間力量的支持。但此次選舉中，曾經的“政治明星”河野太郎迅速隕落，不僅在民調中排名靠後，且在最終的得票數上，也僅獲得30票（排名第8）。



此次選舉已是石破茂第5次競選自民黨總裁，最終的勝選完成了他多年的政治夙願，也一雪2012年選舉敗給安倍晉三的前恥。然而，必須指出的是，石破茂的執政前景並不樂觀：

