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也門胡塞武裝說向以色列機場發射一枚導彈
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2024-09-29 12:15:59
中評社香港9月29日電／也門胡塞武裝28日說，該組織向以色列特拉維夫附近的本-古裡安國際機場發射了一枚導彈。
新華社報導，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞當天在該組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，在以色列總理內塔尼亞胡參加完聯大會議返回本-古裡安機場後，胡塞武裝向該機場發射了一枚導彈。
薩雷亞說，胡塞武裝將“繼續對以色列的罪行作出回應”，並將毫不猶豫地升級軍事打擊水平，以支持巴勒斯坦和黎巴嫩。
以色列軍方28日說，一枚從也門發射的導彈被攔截，包括特拉維夫在內的以色列中部地區響起空襲警報。
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