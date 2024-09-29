日本鐵路公司篡改數據事件繼續發酵

中評社北京9月29日電／據新華社報導，繼東日本旅客鐵道公司（JR東日本）因在組裝列車輪軸過程中篡改壓力數據24日被日本國土交通省調查後，該公司的一家子公司27日也承認存在相同的不當行為。



綜合車輛製作所是JR東日本100%出資的鐵路車輛和集裝箱生產廠家。綜合車輛製作所27日發布聲明承認在列車輪軸的組裝作業過程中存在篡改壓力數據檢查結果的問題。



聲明說，綜合車輛製作所經對2013年以後的數據進行檢查，發現存在篡改輪軸壓力數據以使數值進入日本工業規格（JIS）規定範圍內的問題。該公司自2013年起有留存輪軸組裝記錄。本次檢查涉及輪軸8100多根，其中，2100多根的壓力超出或不足標準值。這些篡改過數據的輪軸交付給了29家鐵路公司。



聲明未提及具體是哪29家公司。日本媒體透露，涉及數據篡改的輪軸的交貨對象包括東急電鐵、伊豆急行公司、江之島電鐵公司等，其中向東急電鐵提供的貨量占總數的七成多。



據悉，日本國土交通省將於30日開始對綜合車輛製作所和東急電鐵開展現場調查。



東日本旅客鐵道公司20日承認，該公司曾在2008年至2017年期間，在對常規線路列車進行維護作業時篡改壓力數據，以使數值符合公司內部規定。在此期間，共有近4900根輪軸在安裝過程中被施加了超過規定範圍的壓力，其中近1200根的壓力數據被故意篡改。