我國科研人員開發出太陽能“鹽湖提鋰”技術

南京大學科研人員研製的“界面光熱‘鹽湖提鋰’裝置”。（圖源：南京大學） 中評社北京9月29日電／據新華社報導，記者從南京大學獲悉，該校教授朱嘉、中國科學院院士陳駿等通過模仿鹽土植物的蒸騰過程，成功從鹽湖鹵水中高效、環保地提取到高純度鋰鹽，有望助力我國高原鹽湖鋰產業綠色高質量發展。國際學術期刊《科學》27日發表了相關成果。



據論文第一作者、南京大學特任副研究員宋琰介紹，作為電動汽車電池等儲能材料中的關鍵礦物，鋰主要以鹽湖鹵水和固體礦石兩種形態存在。我國高原地區分布著眾多鹽湖，鋰資源豐富，但湖水的“鎂鋰比”這一關鍵指標偏高，導致鎂與鋰分離難度大，生產出的鋰鹽成本高、質量低。高原地區生態脆弱，也對相關產業提出嚴格的環保要求。



南京大學科研團隊想到，在鹽碱環境下，鹽土植物能夠通過蒸騰作用，選擇性地吸收鹽分和水分。通過模仿蒸騰作用的原理，團隊成功研製出“界面光熱‘鹽湖提鋰’裝置”。該裝置分3層，在陽光照射下，蒸發器的納米通道內產生超高壓，高壓傳遞到離子分離層，就會選擇性地將鹵水中的鋰離子“驅趕”到儲存層，最後通過水循環系統收集儲存層中的鋰鹽。



宋琰告訴記者，在實驗室模擬的晝夜交替與鹽湖鹵水環境中，該裝置已連續運行528小時，鹵水的“鎂鋰比”從初始數值422降至2.5，鋰的純度提升160多倍，驗證了整套裝置的可行性與高效率。