“中國天眼”升級的啟示

中評社北京9月29日電／據經濟日報報導，近日，“中國天眼”FAST的核心陣試驗樣機建設正式啟動，計劃利用FAST周圍5公里內優異的電磁波環境，建設24台40米口徑射電望遠鏡與FAST組成核心陣。核心陣將有效提升FAST分辨率、精確定位和精細成圖能力，大大拓展現有科學研究領域。在建成8周年之際，FAST開啟升級之路，帶給我們什麼啟示？



啟示一：敢為人先，樹立卓越目標。



上世紀90年代，我國天文學家提出建設“中國天眼”構想，那時中國最大的射電望遠鏡口徑不到30米，而“中國天眼”的目標是超越當時世界第一的阿雷西博望遠鏡。阿雷西博望遠鏡1963年由美國人在波多黎各建成投用，直徑達305米、後擴建為350米。



要在中國的土地上，建造世界上最大的射電望遠鏡——在這個目標的激勵下，FAST於1994年開始大規模選址，2007年7月批覆立項，2011年3月動工開建，2016年9月落成啟用，2020年1月通過國家驗收並正式開放運行。它具有我國自主知識產權，直徑達500米，是世界最大、靈敏度最高的單口徑球面射電望遠鏡。



卓越的目標一旦實現，就會帶來卓越的成果。“中國天眼”世界最大、最靈敏的特性，激發了很多特殊技術需求，讓中國科學家和工程師們在不斷挑戰認知和技術極限、不斷“發現問題、解決問題”中精進升級。僅在建設階段，FAST就獲得了鋼結構、自動化產業、機械工業、電磁兼容研發等10餘個領域的國家大獎。



性能卓越的大科學裝置，能幫助科學家持續產出重量級發現。自運行以來，FAST在脈衝星、快速射電暴、納赫茲引力波等領域取得了多項重要原創性成果。



啟示二：不斷進取，瞄准現實需求。



要維持世界領先的地位，就不能停止創新。前車之鑒是曾被“中國天眼”對標的阿雷西博望遠鏡，已於2020年坍塌，觀測壽命57年。

