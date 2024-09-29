我國算力總規模位居世界前列

中評社北京9月29日電／據科技日報報導，“全國在用算力中心機架總規模超過830萬標準機架，算力總規模達246EFLOPS（EFLOPS是指每秒進行百億億次浮點運算），位居世界前列；全國算力中心平均電能利用效率降至1.47，創建國家綠色數據中心246個；工業、教育、醫療、能源等多個領域算力應用超過1.3萬個，為在更大範圍、更高水平上共享數字化發展成果奠定堅實基礎。”9月28日，2024中國算力大會開幕式在河南鄭州舉行，工業和信息化部總工程師趙志國在會上發布了一系列算力發展最新數據。



趙志國表示，各行業數字化、高端化、智能化轉型步伐加快，更加迫切地需要以算力設施為代表的新型數字信息基礎設施來暢通要素流動、經濟循環的“大動脈”。



合理配置通算、智算、超算比例



算力是人工智能時代的最底層支撐要素，在大模型訓練推理的需求推動之下，全球算力性能迭代和規模擴張競逐火熱。此次大會發布的《中國綜合算力指數報告（2024）》顯示，截至2023年底，全球算力基礎設施總規模達到910EFLOPS，同比增長40%。中國信息通信研究院院長餘曉輝介紹，從人工智能模型角度看，過去20年間（2003年至2023年），智能算力需求大概增長超過百億倍，構成了算力增長的最主要驅動力。全球算力規模排行榜上，中美兩國位列前兩位。



紫光股份董事長、新華三集團總裁兼首席執行官於英濤表示，在“算力即國力、智能即未來”的時代背景下，智算已經成為全球高科技角逐的主要賽道。“今年，全球生成式人工智能的投資比去年增長接近10倍，我們預測2024年至2027年，我國算力規模會進一步急劇增長。”於英濤說。



趙志國提出，要強化規劃設計，統籌好“量的增長”和“質的提升”。完善多元配置機制，面向人工智能等新興產業制定發展規劃，建設一批智算中心，合理配置通算、智算、超算比例。



算力產業發展尚存挑戰



算力產業蓬勃向前的同時，面臨的挑戰不容忽視。在餘曉輝看來，我國算力生態仍比較“碎片化”，算力的需求與供給之間不能完全精準適配。

