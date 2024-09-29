中國新能源汽車產業持續“提速”

9月27日，在海南省海口市2024世界新能源汽車大會“NEV50＠2035：應對氣候變化之路”主論壇現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月29日電／據新華社報導，2024世界新能源汽車大會9月27日至29日在海南海口舉行。一輛輛氫燃料電池汽車頻頻往返於機場與會場，讓參會嘉賓直觀感受中國氫能源車駕乘體驗。



此次大會官方指定用車是海馬氫燃料電池汽車7X－H，其穩定的性能、良好的品質與舒適的乘坐體驗頗受好評。但這已不是海馬氫燃料電池汽車首次亮相於國際舞台。



博鰲亞洲論壇2024年年會、第四屆中國國際消費品博覽會上，海馬氫燃料電池汽車就已嶄露頭角。2024年6月，第一批海馬氫燃料電池汽車7X－H示範運營達到6500公里核算里程，提前達成海南省燃料電池汽車示範應用項目首階段設定的目標。



海南海馬汽車總經理盧國綱介紹，目前以汽車租賃為主要場景的第二批示範運營也正穩步推進中，累計共有50輛海馬氫燃料電池汽車7X－H開展示範運營，其中網約車運營里程已達10000公里，租賃車平均運營里程已超6000公里，產品質量和性能在運行過程中表現良好。



海馬在氫燃料電池汽車領域的探索是中國大力發展新能源汽車產業、推動全球低碳轉型的縮影。



中國一直是生態文明建設的積極踐行者、全球應對氣候變化事業的積極參與者。中國較早確立了發展新能源汽車的國家戰略，接續制定產業規劃、出台系列支持政策，大力推動新能源汽車產業發展走在全球前列。



作為新能源汽車製造和出口大國，中國不斷加強全球產業鏈合作，推動新能源汽車產業釋放更大減排潛力。據統計，今年1—8月，中國新能源汽車銷量703.7萬輛，同比增長30.9%，其中新能源乘用車零售端近3個月銷量占比均超過50%，實現了新的歷史突破。



中國工業和信息化部副部長辛國斌表示，全球新能源汽車產業呈現出強勁的發展勢頭。今年1—8月，全球新能源汽車銷量突破1000萬輛，占汽車新車總銷量的比例達到18%，比去年提高約3個百分點。“這是全球各國開放合作、共同努力的成果，是行業企業協同創新、聚力突破的成果”。

