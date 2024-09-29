承古開新數贏未來：數博會展望出版新業態

中評社北京9月29日電／據光明日報報導，網絡文學海外市場規模超過40億元，覆蓋全球200多個國家和地區；我國自主研發的網絡遊戲海外銷售收入連續四年超千億元；電競出海走入快車道，融入電競全球化浪潮……數字出版作為數字技術催生的新型文化業態，迎來了前所未有的發展機遇。



第十四屆中國國際數字出版博覽會（以下簡稱“數博會”）於9月21日至23日在海南省海口市舉行。本屆數博會以“創新提質 數贏未來”為主題，設立了4個展區，參展企業約500家，有23個省區市組團參展。



從紙質書到“數智書”



可以展示中國歷史疆域變遷的智慧大屏、能夠轉換立體背景的虛擬直播、帶有裸眼3D影像立體效果的古畫……在本屆數博會的展覽會場，除了豐富多樣的傳統紙質書籍，越來越多的“數智化”書籍讓人眼花繚亂。



“機械時代的出版業是以紙媒作為內容載體的文化產業。在數字互聯網時代，人工智能、大數據等新技術正快速改變著出版業的生態，出版的理念、結構、載體、傳播方式、服務模式都在發生巨大變化。”人民衛生出版社黨委書記、董事長王雪凝在數博會舉辦的相關論壇上表示。



中國新聞出版研究院發布《2023—2024年中國數字出版產業年度報告》顯示，2023年中國數字出版產業整體規模達到16179.68億元，同比增長19.08%。其中，互聯網廣告、網絡遊戲、在線教育、數字音樂排在收入榜前4位，互聯網廣告收入突破7100億元，網絡遊戲收入突破3000億元。中國自主研發的網絡遊戲海外銷售收入為163.66億美元。網絡文學海外市場規模超過40億元，海外活躍用戶近2億人。



傳統文化新載體



在中國出版集團展位，MR（混合現實）版的“馬可·波羅奇跡之旅”互動展吸引了眾多遊客的目光。戴上MR眼鏡，時空之門隨之開啟——敦煌雅丹地貌、漕運千帆、福建土樓等中國特色的自然和文化景觀在虛擬世界中一一呈現，讓人如同置身幾百年前的中國。

