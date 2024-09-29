中評社北京9月29日電／據經濟日報報導，2023年我國有機產品銷售額突破1000億元——



有機產品消費潛力大



推動我國有機產業持續健康發展，一方面要引導消費者正確認識有機產品，提高認知度和信任度；另一方面要努力調整有機產品結構，滿足消費者的多樣化需求。



隨著全民健康安全意識增強，如今越來越多的有機食品出現在大眾餐桌上。國家市場監督管理總局近日發布的《中國有機產品認證與有機產業發展（2024）》顯示，我國有機產業持續保持強勁增長勢頭，2023年我國有機產品銷售額首次突破1000億元，達到1016億元，一躍成為全球第三大有機產品消費市場。



增長勢頭強勁



有機水果甘藍、有機上海青、有機土豆、有機醬油、有機純牛奶……走進位於北京市南三環附近的七鮮超市，琳琅滿目的有機產品讓人眼花繚亂。



在有機蔬菜展櫃，家住北京市豐台區馬家堡街道的劉莉正為兒子認真選購。“有機胡蘿蔔、有機奶白菜、有機西紅柿等，這些都是我平時購買頻次比較多的有機蔬菜種類。”劉莉告訴記者，因為家裡有寶寶，考慮到農藥殘留問題，孩子能吃輔食以後，她就成了有機產品愛好者。“現在我們給寶寶吃的很多食物都是有機產品，當然消費最多的還是有機鮮牛奶。”劉莉說。

