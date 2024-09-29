河南三門峽專項監督護航生態環保

中評社北京9月29日電／據中國紀檢監察報報導，連續多年將“黃河流域生態保護和高質量發展”納入政治監督重點事項清單；出台強化政治監督護航“十四五”黃河流域生態保護和高質量發展工作方案……河南省三門峽市紀委監委不斷強化政治監督，協同推進大保護、大治理，以鐵的紀律護航黃河流域生態保護和高質量發展。



三門峽市礦產資源豐富，經長期開發，產生不少歷史遺留問題。該市紀委監委將推動礦山領域生態修復治理作為監督重點，聚焦礦山領域無序開採、生態修復不到位等問題，對全市礦權、生產經營的礦山進行摸底，廣泛收集問題線索，深挖背後利益輸送、靠礦吃礦、濫用職權等違紀違法問題。今年以來，已處置涉礦領域問題線索179件，立案109件，處分88人，依法採取留置措施26人，移送檢察機關13人。



該市紀委監委堅持兩手抓、貫通抓，協同推進辦案和礦山修復。在紀檢監察機關監督推動下，該市持續開展“清源行動”“綠劍行動”等專項行動，累計修復治理礦山12.45萬畝，小秦嶺治理經驗被聯合國確定為礦山環境生態修復典型案例。



著眼於“查改治”一體推進，該市紀委監委加強類案分析，推動標本兼治，督促自然資源部門履行主管監管責任，嚴格規範礦權准入，將生態修復治理義務落實納入采礦權審批；督促嚴格源頭管理，落實屬地責任，依法依規實現對礦業權人全流程管理；推動落實實地核查和巡查排查工作要求，建立聯合執法工作機制，加大對礦山領域違法違規問題打擊力度。



圍繞黃河流域面臨的生態脆弱等突出問題，三門峽市紀檢監察機關深入開展涉水領域專項監督，圍繞生態保護修復、水資源節約集約、環境污染系統治理等，深入一線開展監督檢查，深挖細查水環境污染等問題背後的責任、作風和腐敗問題。