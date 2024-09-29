重拳糾治作風頑瘴痼疾

中評社北京9月29日電／據中國紀檢監察報報導，日前，江蘇、甘肅等地紀檢監察機關通報了一批違規吃喝、違規收送禮品禮金等違反中央八項規定精神典型問題，釋放了馳而不息糾治“四風”，堅決防止反彈回潮的強烈信號。各級紀檢監察機關要以鐵的紀律狠刹享樂奢靡歪風，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等頑瘴痼疾出重拳、下狠手，讓違規違紀者知痛知止。



作風建設永遠在路上。新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央從大處著眼、從小處著手，從一頓飯、一杯酒等抓起，以堅定決心、空前力度鍥而不舍推動落實中央八項規定精神，刹住了過去被認為不可能刹住的歪風，以徙木立信之舉贏得了黨心民心。但同時也要清醒看到，不正之風具有頑固性、反復性，在持續高壓之下，有的老問題尚未根治，一些隱形變異等新情況新動向還在出現。二十屆中央紀委三次全會強調對違規吃喝開展專項整治，要求精準發現、從嚴處理“快遞送禮”等問題。紀檢監察機關要緊盯這些突出問題，對頂風違紀行為露頭就打、嚴肅處理，對隱形變異現象及時有力糾治，讓越過“紅線”者知痛知止，嚴防不正之風滋生蔓延。堅持嚴的基調，堅持問題導向，什麼問題突出就重點糾治什麼問題。當前，要緊緊扭住違規吃喝、違規收送禮品禮金等突出問題不放。有的黨員幹部“吃心不改”，“小事小節論”等錯誤論調仍有市場，僥幸心理依然存在。違規送禮者以“禮”換“利”，違規收禮者以“權”謀“利”，打著正常人際交往的旗號搞利益交換。這些問題侵蝕中央八項規定堤壩，損害黨的形象，滋生政治和腐敗問題，危害不可小視。要緊盯公款吃喝、“吃公函”、“吃老板”、“吃下級”等違規吃喝問題，緊盯披上人情“外衣”、以講課費課題費咨詢費等名義、電子紅包等形式的違規收送禮品禮金問題，堅持嚴的基調，以堅定態度、有力行動、務實舉措，出重拳、下狠手，嚴查快處。要用好科技手段，創新監督方式，提升監督質效，無論歪風如何改頭換面、花樣翻新，都能精準識別、從嚴查處。要通報一批典型案例，釋放馳而不息糾治不正之風的強烈信號，形成有力震懾。