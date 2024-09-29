從違紀違法案件中汲取教訓　前車之鑒不可忘

中評社北京9月29日電／據中國紀檢監察報報導，“溫水煮青蛙，前車之鑒不可忘卻，每個人還是要好好復習一下。腦子裡要有個‘緊箍咒’。反腐敗永遠在路上，沒有敬畏感就會迷了道。”習近平總書記在重慶考察時的重要講話，告誡廣大黨員幹部要從違紀違法案件中認真反思和警醒，從中吸取教訓、引以為戒。



“前車之覆軌，後車之明鑒”語出《晉書》，意思是前面的車翻了，後面的車要引以為戒。後引申為人們應該積極吸取前人的教訓，避免自己再犯同樣的錯誤。同樣的思想在中國傳統文化中有不少體現，“彰往而察來” “殷鑒不遠，在夏後之世”“以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失”……這些流傳至今的古訓，寓意深刻、教益深遠，是廣大黨員幹部警醒自律的重要參考。



違紀違法典型案例是最好的清醒劑。實踐中，各地各部門認真開展警示教育，以案促學、以案說紀，用身邊事教育身邊人，推動黨員幹部持續夯實清正廉潔思想根基，自覺將紀律要求內化於心、外化於行，教育引導黨員幹部常敲思想警鐘、常緊紀律之弦、常存敬畏之心。每名黨員幹部都要善於從別人的教訓中受到教育和警醒，把警示教育當成“正衣鏡”，受警醒、明底線、知敬畏，把“寫在紙上的教訓”變為“記在心裡的敬畏”。



然而，總有個別人把別人的教訓當“故事會”，看警示片如同“看戲”。有的冷眼旁觀、漫不經心，有的隔岸觀火、置身事外，還有的看過即忘、聽完了事，更有甚者自以為手段高明、技法高超，依然我行我素。這些“哀之而不鑒之”的心態是嚴重的思想隱患。吉林省長春市政府合作交流辦公室原黨組成員、副主任張凱楠曾反省道：“每年都看警示教育片，但感覺就像看別人講與自己無關的新鮮事，每年發的《懺悔錄》也只是當做‘故事會’，沒有深刻地對照剖析自己，既不入腦也不入心。”海南省樂東黎族自治縣委原書記吳川祝也反省稱：“我多次參觀廉政教育基地，多次觀看警示教育片，多次參加廉政教育課，一個個鮮活典型的案例給我的觸動很大，但在工作和生活中，我總認為這種事離自己很遠，其實只一步之遙，一紙之隔。這個教訓對於我而言太晚了，但對於廣大黨員幹部則是前車之鑒。”諸多案例表明，面對各種各樣的前車之鑒，黨員幹部如果不能切實從思想上警醒起來，那麼“昔日還在會場觀看專題片，如今卻已成為片中人”的一幕就有可能落到自己身上。



“先其未然謂之防，發而止之謂之救，行而責之謂之戒。”前車之鑒猶未遠，衹有充分認識到前車之鑒的重要性、必要性，才能增強警惕性。廣大黨員幹部要善於吸取教訓，以鄰里失火自查爐灶的態度，對照檢視自身的一言一行，時時講紀律、處處守規矩，做到防患於未然、行穩而致遠，永葆共產黨人拒腐蝕、永不沾的政治本色。