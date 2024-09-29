安徽蚌埠推動整治拖欠企業賬款和工資問題

中評社北京9月29日電／據中國紀檢監察報報導，近日，安徽省蚌埠市紀委監委工作人員電話回訪此前通過“96388”營商環境監督專線反映訴求的農民工李大哥，瞭解到他和工友們已經全額拿到了被拖欠了1年多的工資。



此前，蚌埠市紀委監委通過歸類分析“民生呼應”、“96388”營商環境監督專線、基層小微權力“監督一點通”等渠道發現的群眾反映強烈的突出問題，將拖欠民營企業賬款和農民工工資問題作為重點整治項目之一。在全面起底排查問題線索的過程中，該市某住宅小區部分項目工程拖欠農民工工資問題進入監督視野。



經查，該住宅小區部分工程項目結束後，分包方以多種理由拖欠李大哥等農民工的工資，合計86萬餘元。市人社局曾向相關企業下達勞動保障監察限期整改指令書，但其仍未在限期內支付工資。瞭解情況後，該市紀委監委及時督促人社部門依法向法院申請強制執行。最終，李大哥等46名農民工如願拿到了被拖欠的工資，相關企業也受到了相應的行政處罰。



該市紀委監委堅持一域一重點靶向施治，推動各級黨委和政府以及相關職能部門深入整治拖欠民營企業賬款和農民工工資問題，嚴肅查處對清欠工作置之不理、不擔當不作為等漠視侵害群眾利益行為，督促相關職能部門出台進一步完善工程建設領域保障農民工工資支付工作的實施意見，建立重要欠薪線索“交換共享”處置機制，全方位推進欠薪問題及時處置和源頭治理，切實維護廣大勞動者的合法權益。



針對拖欠民營企業賬款問題，該市紀委監委推動市工信局等相關職能部門成立清理拖欠企業賬款工作專班，建立全市防範和化解拖欠中小企業賬款專項行動協調機制，強化重點領域防範和化解拖欠中小企業賬款工作。截至目前，已核實辦理涉及拖欠賬款事項16件，幫助相關企業結清賬款650餘萬元。