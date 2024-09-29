江蘇淮安清江浦區推動以案為鑒增強紀律觀念

中評社北京9月29日電／據中國紀檢監察報報導，近日，在江蘇省淮安市清江浦區村居基層幹部警示教育基地，50餘名黨員幹部參觀學習典型案例，該基地通過懺悔和警示教育視頻，教育引導黨員幹部加強黨性修養，築牢廉潔自律防線。



清江浦區紀委監委堅持把警示教育作為嚴明紀律和規矩的重要抓手。為做深做實警示教育，推動紀律教育入腦入心，該區紀委監委用好本地資源，打造村居基層幹部警示教育基地，推動警示教育向基層延伸。結合新修訂的紀律處分條例，該區紀委監委在基地專門設置了“學紀律 講規矩”單元，配合本地查處的典型案例把紀律規矩講清講透，以案促學增強紀律觀念。



為提高警示教育質效，該區紀委監委聯合相關部門成立“講紀傳廉宣講團”，在基地開設“清廉講堂”，根據受教育對象的行業特徵，找准日常工作中的廉潔風險點，分層分類定制廉政課程，幫助黨員幹部學習好、掌握好黨規黨紀，讓心存敬畏、手握戒尺真正成為日常自覺。



與此同時，清江浦區紀委監委注重制度建設、加強組織保障，在全區印發常態化開展警示教育活動的通知，使警示教育內容具體化、制度化、規範化。引導全區各單位各部門按季度、分層分類開展專題警示教育，將黨的紀律教育列入落實全面從嚴治黨主體責任清單，明確責任部門通過各類培訓提高紀律教育課程比重，著力提升警示教育實效。