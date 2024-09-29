王毅談中國式現代化的世界意義

中評社北京9月29日電／據新華社報導，當地時間9月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，闡述了中國式現代化的世界意義。



王毅說，中華人民共和國即將迎來75周年華誕。75年來，國際形勢風雲變幻，中國的選擇始終未變，那就是集中力量為人民謀幸福、為民族謀復興，同時也為人類謀進步、為世界謀大同。中國在追求自身發展的同時，始終胸懷天下，不斷以自身新發展為世界提供新機遇。前不久，中國共產黨二十屆三中全會做出進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重要決定，開啟了中國攜手世界共同發展進步的新的征程。



王毅指出，中國式現代化將有力促進世界和平穩定。中華文明崇尚和平理念，中華民族沒有擴張傳統。近代中國曾飽受列強欺凌，深知和平彌足珍貴，發展來之不易。中國是世界上唯一將和平發展寫入憲法的大國，是五核國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。我們積極探索並踐行中國特色熱點問題解決之道，為破解安全困境、完善安全治理提供助力，為消弭衝突、建設和平鋪路架橋。中國每發展一步，和平力量就壯大一分。



中國式現代化將有力促進共同發展。中國不追求獨善其身，願同各國攜手同行。通過進一步擴大高水平開放，主動對接國際高標準經貿規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。中國已同多個國家全面互免簽證，擴大單方面免簽，不斷便利中外人員往來。中國大力推動高質量共建“一帶一路”，以實際行動支持聯合國2030年可持續發展議程。中國加快落實支持“全球南方”合作八項舉措以及支持非洲和平發展的一系列重要倡議，助推“全球南方”國家在現代化道路上闊步前行。