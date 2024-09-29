王毅：為完善全球治理注入中國力量

中評社北京9月29日電／據新華社報導，當地時間9月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，就完善全球治理闡述了中國主張。



王毅表示，面對日益嚴峻的全球挑戰，中國從來沒有袖手旁觀，而是以前所未有的力度參與全球治理。習近平主席先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為解決人類面臨的種種難題貢獻了中國智慧，為完善全球治理注入了中國力量。



面對全球發展的失衡滯後，中國主張把發展問題置於國際議程中心位置，聚焦落實聯合國2030年可持續發展目標，加大發展資源投入，幫助發展中國家更好應對各種風險挑戰。不久前召開的中非合作論壇北京峰會上，習近平主席提出中非攜手推進現代化的“十大夥伴行動”，宣布給予包括非洲在內40多個最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一重大舉措的首個發展中大國和主要經濟體。



面對制裁封鎖的單邊霸凌，中國堅定支持各國捍衛自身正當權利，維護國際體系的公平開放，提升全球發展的普惠協同，共同反對技術封鎖，共同抵制脫鈎斷鏈。制裁施壓帶不來壟斷優勢，打壓圍堵解不開自身困境，各國人民追求美好生活的權利不可剝奪。在此，我們再次敦促美國全面取消對古巴的封鎖制裁和涉恐列名。



面對生態挑戰的不斷加劇，中國堅定不移走綠色低碳可持續發展道路，將用歷史上最短時間實現從碳達峰到碳中和，為促進人與自然和諧共生作出積極努力。要秉持共同但有區別的責任原則，真正落實《巴黎協定》。發達國家應幫助發展中國家提升應對能力，不能一邊大談應對氣候變化，一邊無端打壓別國綠色產業，拖累全球可持續發展步伐。