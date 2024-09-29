王毅會見韓國外長趙兌烈

中評社北京9月29日電／據新華社報導，當地時間9月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約會見韓國外長趙兌烈。



王毅表示，今年以來，中韓各領域交往合作趨向活躍，兩國關係出現積極改善勢頭。這說明雙方努力的方向是對的，效果是好的。只要堅守建交初心，堅定友好方向，堅持互利共贏，相信中韓關係就能持續健康向前發展。當今世界變亂交織，單邊主義、保護主義上升。中韓是近鄰，也是重要合作夥伴，應當攜手應對風險挑戰，為各自發展和兩國關係營造有利條件。中韓經濟聯繫密切，利益相互交融，這是市場規律作用的結果，符合雙方共同利益。中方願支持韓國辦好明年亞太經合組織領導人非正式會議，推動區域經濟一體化進程。



王毅強調，美國在本地區部署中導破壞地區和平穩定，不符合地區國家利益。朝鮮半島不能生戰生亂，維護半島和平穩定符合各方共同利益。中方將繼續勸和促談，為實現半島長治久安發揮建設性作用。



趙兌烈祝賀中華人民共和國成立75周年，表示韓中關係呈現恢復交流良好趨勢。李強總理在韓中日領導人會議之際訪韓，韓中議員聯盟代表團訪華，青年交流重啟。希望雙方延續積極勢頭，加強高層交往，推動兩國關係穩定發展。韓方願同中國加強經貿合作，共同促進區域經濟融合。韓方高度關注半島局勢，期待同中方保持戰略溝通。