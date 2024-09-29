國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式在京舉行

中評社北京9月29日電／據新華社報導，中華人民共和國國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式29日上午在北京人民大會堂金色大廳隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向國家勛章和國家榮譽稱號獲得者頒授勛章獎章並發表重要講話。習近平強調，偉大時代呼喚英雄、造就英雄。英雄輩出，黨和人民事業就會興旺發達、長盛不衰。各級黨委和政府要關心關愛英雄模範，推動全社會尊崇英雄、學習英雄、爭做英雄。希望受到表彰的同志珍惜榮譽、再接再厲，爭取更大榮光。



李強、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、李希、韓正出席頒授儀式，蔡奇主持。



9時許，國家勛章和國家榮譽稱號獲得者集體乘坐禮賓車從住地出發，由禮賓摩托車隊護衛前往人民大會堂。人民大會堂東門外，禮兵分列道路兩側，青少年熱情歡呼致意。國家勛章和國家榮譽稱號獲得者沿著紅毯拾級而上，進入人民大會堂。黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會有關領導同志等，在這裡集體迎接他們到來。



人民大會堂金色大廳，氣氛莊重熱烈。巨幅紅色背景板上，共和國勛章、友誼勛章和國家榮譽稱號獎章圖案熠熠生輝。背景板前，18面鮮艶的五星紅旗分列兩側，18名英姿挺拔的禮兵持槍伫立。



9時58分，在歡快的樂曲聲中，習近平同國家勛章和國家榮譽稱號獲得者一同步入會場，全場起立，熱烈鼓掌。



10時整，軍樂團號手吹響儀式號角，頒授儀式開始。《義勇軍進行曲》奏響，全場高唱國歌。



蔡奇宣讀習近平簽署的中華人民共和國主席令。主席令指出，為了慶祝中華人民共和國成立75周年，隆重表彰為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勛模範人物，弘揚民族精神和時代精神，根據第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議的決定，授予王永志等4人“共和國勛章”，授予迪爾瑪·羅塞芙“友誼勛章”，授予王小謨等10人國家榮譽稱號。



2名旗手高擎五星紅旗，3名禮兵手捧共和國勛章、友誼勛章和國家榮譽稱號獎章，邁著雄健的步伐，行進到儀式現場。

